Infostand von CDU angegriffen: Unbekannter entkommt

Berlin (dpa/bb) - Ein Unbekannter hat in Berlin-Prenzlauer Berg einen Informationsstand der CDU attackiert. Der Mann besprühte am Samstag an der John-Schehr-Straße an dem Stand ein Lastenfahrrad und ein Banner, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch ein CDU-Mitglied wurde an der Hand besprüht, als es die Herausgabe des entwendeten Banners erzwang. Der Tatverdächtige flüchtete. Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen wird, übernahm der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen.

Die CDU teilte mit, drei Parteimitglieder seien an ihrem Stand zunächst von einem schwarz gekleideten Mann mit einem Rottweiler beschimpft worden. Etwa 15 Minuten später sei der Mann ohne den Hund zurückgekommen und habe den Stand mit einer Spraydose angegriffen.

Der Vorsitzende der CDU Prenzlauer Berg Ost, David Paul, erklärte in einer Mitteilung vom Samstag: "Wir waren alle zunächst ziemlich geschockt". Die Polizisten vom Abschnitt 16 seien schnell vor Ort gewesen. Ihr Einsatz sei gewissenhaft und vorbildlich gewesen.