Hohe Rate beim Autodiebstahl in Brandenburg

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg werden so viele Autos gestohlen wie in keinem anderen Flächenland. Nach den am Montag vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) veröffentlichten Zahlen wurden im vergangenen Jahr 1531 Autos entwendet, die gegen Diebstahl versichert waren. Damit lag die Rate bei 1,4 Diebstählen pro 1000 Autos. Im Bundesdurchschnitt liegt sie bei 0,5.

Allerdings war der Wert der in Brandenburg gestohlenen Autos mit durchschnittlich 14 900 Euro geringer als im Bundesdurchschnitt, wo von den Versicherungen im Schnitt rund 18 500 Euro pro Fall gezahlt wurden. Nach Angaben des GDV nehmen die Diebe zunehmend teure Geländewagen, Sportwagen und Limousinen ins Visier.

Nach der Polizeistatistik gab es 2017 in Brandenburg sogar 2513 Autodiebstähle. Dabei sind auch die Fälle erfasst, in denen die Autos keine Teilkaskoversicherung hatten.