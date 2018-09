Hitlergruß in Mitte: Staatsschutz ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Weil er auf dem Dorothea-Schlegel-Platz in Berlin-Mitte den Hitlergruß gezeigt hat, ist ein Mann festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe der 35-Jährige bei dem Vorfall am Montag außerdem mehrmals das Wort "Widerstand" gerufen. Der Mann wurde wieder entlassen, nachdem seine Personalien aufgenommen wurden und er einen Platzverweis erhielt. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Tatverdächtige ist deutscher Staatsbürger. Ob es sich um denselben Mann handelt, der am Sonntag auf dem Alexanderplatz den Hitlergruß zeigte, konnte die Polizei nicht bestätigen.