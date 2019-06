Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Unbekannte haben in Berlin-Mitte einen meterhohen Schriftzug mit homophober Hetze auf die Fassade eines Wohnhauses geschmiert. Passanten entdeckten die Schmiererei am Freitagabend in der Holzmarktstraße und riefen die Polizei, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Demnach hatte der Schriftzug eine Größe von 2,50 Meter mal 1,60 Meter. Der Staatsschutz ermittelt.