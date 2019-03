Gesuchter Straftäter: Polizei geht rund 70 Hinweisen nach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Im Fall des als gefährlich geltenden Straftäters, der vor zwei Wochen aus dem Maßregelvollzug geflohen ist, geht die Polizei bislang rund 70 Hinweisen nach. Das sagte ein Sprecherin am Sonntag. Am Freitag hatte die Polizei mitgeteilt, dass der Gesuchte bereits am 14. März entkommen war. Im Maßregelvollzug werden Täter eingesperrt und behandelt, die wegen psychischer Störungen nicht verurteilt werden können.

Der Mann war seit 2007 wegen Totschlags eingesperrt und braucht eigentlich Medikamente. Es sei nicht auszuschließen, dass er ein Messer dabei habe, hieß es. Die Polizei riet davon ab, den Mann anzusprechen. Stattdessen solle bei einer Begegnung die Polizei benachrichtigt werden.

Auf die Frage, warum die Flucht und Suche nach dem Mann erst am Freitag öffentlich gemacht worden sei, erklärte ein Sprecher am Samstag: "Eine Öffentlichkeitsfahndung ist immer letztes Mittel einer Fahndung."