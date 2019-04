Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Unbekannte haben im U-Bahnhof Amrumer Straße in Berlin-Wedding einen Geldautomaten gesprengt. Das teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Nähere Informationen waren vorerst nicht bekannt. Die U-Bahnen der Linie 9 konnten am Morgen zwischenzeitlich nicht an der Amrumer Straße halten. Der Bahnhof sei während des Polizeieinsatzes gesperrt gewesen. "Die Züge fahren ohne Halt durch den Bahnhof", hatte die BVG getwittert.