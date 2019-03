Gefährlicher Täter entflohen: Polizei warnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein gefährlicher Straftäter ist in Berlin aus seiner geschlossenen Unterbringung geflohen. Der Mann entkam bereits am 14. März aus dem sogenannten Maßregelvollzug, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dort werden Täter eingesperrt und behandelt, die wegen psychischer Störungen nicht verurteilt werden können. Nun wird nach dem Geflohenen mit Fotos gefahndet. Der Mann war seit 2007 wegen Totschlags eingesperrt und braucht eigentlich Medikamente. Die Polizei warnte, es sei nicht auszuschließen, dass er ein Messer dabei habe: "Es wird um äußerste Vorsicht gebeten." Man solle den Mann nicht ansprechen, sondern sofort die Polizei rufen.

Der Gesuchte ist 34 bis 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und dick. Er hat lange dunkelblonde Haare mit Pferdeschwanz und einen dunkelblonden Vollbart. Zuletzt trug er eine schwarze Bomberjacke und eine schwarze Jogginghose.