Gast verhindert Raub in Kreuzberger Kneipe

Berlin (dpa/bb) - Ein Kneipengast hat in Berlin-Kreuzberg einen Raub verhindert. Der 51 Jahre alte Mann ging nach Polizeiangaben dazwischen, als ein Unbekannter in der Nacht zu Montag kurz vor Ladenschluss die Wirtin angriff und die Herausgabe der Einnahmen forderte. Dann betrat ein Komplize des Angreifers den Laden in der Wassertorstraße und schlug dem Gast mit einem Stein gegen den Kopf. Anschließend flohen die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Gast wurde wegen einer Platzwunde am Kopf ambulant behandelt; die 61 Jahre alte Wirtin blieb unverletzt.