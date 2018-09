Fremdenfeindliche Übergriffe auf Türken und Iranerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine iranische Frau und ein türkischer Mann sind in Berlin fremdenfeindlich angegriffen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der 30 Jahre alte Bewohner eines Hauses an der Quickborner Straße in Reinickendorf von seinem Nachbarn (61) im Hausflur beschimpft und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen worden. Dabei erlitt der Angegriffene am Samstag leichte Kopfverletzungen. Der deutsche Angreifer sei zum Tatzeitpunkt angetrunken gewesen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Am Kladower Damm in Berlin-Spandau kam es am selben Tag zu einem weiteren Übergriff: Beim Aussteigen aus dem Bus wurde eine 67-jährige Iranerin von einer Deutschen (53) fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen. In beiden Fällen hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.