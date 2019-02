Fremdenfeindliche Attacke: Kind beleidigt und geschlagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Drei Jugendliche haben in Berlin-Hellersdorf einen Zwölfjährigen gefragt, ob er Ausländer sei, und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Kind wurde bei dem Angriff auf einem Sportplatz in der Zossener Straße am Samstagabend leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Gruppe sei nach der Tat geflüchtet. Der Junge, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ging nach Hause. Seine Mutter erstattete Anzeige über die Internetwache. Der Staatsschutz ermittelt.

Laut Polizei folgten auf die Frage an den Jungen zunächst fremdenfeindliche Beleidigungen. Plötzlich hätten ihn zwei der Jugendlichen von hinten ergriffen und festgehalten, der dritte habe zugeschlagen. Der Zwölfjährige ging zu Boden, wo er noch getreten worden sein soll.