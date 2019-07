Frau wegen Brandstiftung und Körperverletzung festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine 26 Jahre alte Frau ist in Berlin-Schmargendorf wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll die Frau am Dienstagnachmittag zunächst in der Cunostraße einen brennenden Gegenstand durch ein geöffnetes Fenster einer Erdgeschosswohnung geworfen haben. Der 57-jährige Mieter, der gerade schlief, erwachte vom ausgelösten Brandmelder und konnte sich aus der Wohnung retten. Diese brannte komplett aus. Die Flammen griffen auch auf eine darüber liegende Wohnung über. Fünf Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Kliniken gebracht.

Die mutmaßliche Brandstifterin ging anschließend in ein Geschäft in die Breite Straße, geriet mit der 38-jährigen Verkäuferin in Streit und soll diese mit einem Messer am Hals verletzt haben. Bevor Polizeibeamte die Frau letztendlich festnehmen konnten, habe sie noch ein Sitzkissen eines Stuhl in einem anderen Geschäft in Brand gesetzt. Die 26-jährige soll sich laut Zeugenaussagen psychisch auffällig verhalten haben.