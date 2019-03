Frau sticht auf Gruppe in U-Bahn ein: Zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Während einer Bahnfahrt mit der U6 hat eine 37-jährige Frau in Berlin-Wedding laut Polizei eine dreiköpfige Gruppe angegriffen und zwei Menschen schwer verletzt. Zuvor sei sie am Samstagvormittag mit den zwei Männern und einer Frau in Streit geraten. Zeugen gelang es den Angaben zufolge, die 37-Jährige bis zum Eintreffen alarmierter Polizisten festzuhalten, die sie im U-Bahnhof Rehberge festnahmen. Die beiden Verletzten, eine 49 Jahre alte Frau und ein 29-jähriger Mann, kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Sie sollen nicht in Lebensgefahr schweben. Die Stichwaffe war zunächst unbekannt, eine Mordkommission ermittelt.