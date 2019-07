Frau schlägt Tram-Fahrgäste und beschädigt die Straßenbahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine Frau hat in Berlin-Marzahn in einer Straßenbahn randaliert und fünf Fahrgäste attackiert. Die 31-jährige soll am Dienstagabend Menschen in der Tram der Linie 17 beleidigt und geschlagen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mit einem Nothammer habe die aggressive Frau eine Scheibe der Bahn eingeschlagen. An der Landsberger Allee, Ecke Rhinstraße stieg sie schließlich aus der Tram und schlug einer Frau "unvermittelt ins Gesicht". Die alarmierten Sicherheitskräfte nahmen die Frau vorläufig fest. Der Grund für die Attacken war zunächst unklar.