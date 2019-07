Frau randaliert am S-Bahnhof Neukölln und beißt Helfer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine unter dem Einfluss von unbekannten Substanzen stehende Frau hat am S-Bahnhof Neukölln randaliert und einem Helfer in den Oberarm gebissen. Deshalb kam es am Donnerstagmorgen zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen im S-Bahnverkehr, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Die 40-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Helfer.

Den Angaben der Polizei zufolge war die Verdächtige um 7.00 Uhr morgens im Gleisbett und bewarf von dort aus mehrere Glasscheiben mit Schottersteinen. Auch einen Reisenden habe sie beworfen und knapp verfehlt. Als ein Bahnmitarbeiter und der Helfer, ein weiterer Reisender, sie aus dem Gleichbereich holten, biss sie dem Unbekannten in den Oberarm.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die Frau in psychiatrischer Behandlung befindet. Ob es sich bei den unbekannten Substanzen um Medikamente oder Drogen handelte, war zunächst unklar.