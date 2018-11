Frau niedergestochen: mutmaßlicher Täter in Psychiatrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 45-Jähriger hat einer Frau in Charlottenburg auf der Straße unvermittelt ein Messer in den Rücken gerammt und sie lebensgefährlich verletzt. Die 36-Jährige war am Freitagmorgen mit ihrem Mann und der vierjährigen Tochter in der Nehringstraße in Charlottenburg unterwegs, als der Angriff erfolgte, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sackte auf dem Gehweg zusammen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter konnte bald darauf festgenommen werden und wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete eine Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie an. Ob der Täter das Opfer kannte und welches Motiv er für den Angriff gehabt haben könnte, war auch am Sonntag noch völlig unklar.

Der Beschuldigte war nach dem Angriff zunächst in seine nur wenige Meter entfernte Wohnung geflüchtet. Als er eine Stunde später wieder herauskam, nahmen ihn die Polizei fest.