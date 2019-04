Frau in Hausflur überfallen: Nachbarin greift ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine Frau ist in Berlin-Kreuzberg in ihrem Hausflur überfallen worden und hat durch das beherzte Eingreifen ihrer Nachbarin die gestohlene Kette zurückbekommen. Ein Mann hatte der 59-Jährigen Hausbewohnerin die Kette in der Cuvrystraße vom Hals gerissen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine aufmerksame Nachbarin hatte ihn nach dem Vorfall am Donnerstagabend verfolgt und konnte ihn schließlich mit Hilfe weiterer Passanten festhalten, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den 40 Jahre alten Mann fest und fanden die Kette in seiner Hosentasche.