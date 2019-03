Flucht mit Seil aus Bettlaken: Mann verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit zusammengeknoteten Bettlaken haben sich zwei Männer in Berlin-Gesundbrunnen auf der Flucht vor der Polizei aus dem sechsten Stock einer Wohnung abgeseilt. Einer der beiden stürzte dabei in die Tiefe und verletzte sich schwer, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Polizisten hatten zuvor an der Wohnungstür geklingelt, um einen Mann wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe zu verhaften. Ein Mann erklärte von drinnen, er könne nicht öffnen. Er sei eingeschlossen. Die Beamten warteten einige Minuten und versuchten es dann erneut.

In der Zwischenzeit müssen sich laut Polizei die zwei Männer mit den Laken aus einem Fenster abgeseilt haben. Dabei seien sie von Anwohnern beobachtet worden, hieß es. Während dem von der Polizei gesuchten Mann die Flucht gelang, sei bei dem anderen vermutlich in Höhe der dritten Etage das Bettlaken gerissen. Der 34-Jährige wurde mit schweren Verletzungen an den Beinen und der Wirbelsäule in eine Klinik gebracht. Warum der Mann floh, obwohl er nicht gesucht wurde, blieb offen.