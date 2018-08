Feuer in Saunalandschaft: fünfköpfige Gruppe tatverdächtig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In einer Saunalandschaft in Berlin-Kreuzberg ist ein Feuer gelegt worden - fünf junge Männer sind tatverdächtig. Nach Angaben der Polizei sollen sich die mutmaßlichen Brandstifter in der Nacht zu Mittwoch in der Sauna in der Möckernstraße zunächst daneben benommen haben und mehrfach ermahnt worden sein, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Daraufhin wurden die fünf Unbekannten gebeten den Laden zu verlassen. Wenig später bemerkten Mitarbeiter ein Feuer, das vermutlich mit Handtüchern gelegt wurde. Die Flammen konnten von den Angestellten selbstständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Die fünfköpfige Gruppe ergriff die Flucht. Die Polizei konnte einen 20-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Videoaufnahmen aus dem Eingangsbereich des Geschäfts wurden sichergestellt. Wenig später wurde der 20 Jahre alte Mann wieder entlassen. Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen.