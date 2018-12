Festnahme nach Messerstecherei: Opfer in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach einer Messerstecherei mit einem lebensgefährlich verletzten Opfer im Bezirk Marzahn hat die Berliner Polizei einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Spezialeinsatzkräfte fassten den 32-Jährigen in der Wörlitzer Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Am frühen Samstagmorgen hatte der mutmaßliche Täter an einem Hauseingang in der Wörlitzer Straße auf zwei 37 und 38 Jahre alte Männer eingestochen. Der Täter kannte den Angaben nach beide Opfer, die jeweils schwer verletzt wurden. Der jüngere von ihnen schwebt immer noch in Lebensgefahr.