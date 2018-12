Fall Georgine: Weitere Mädchen durch Verdächtigen belästigt?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der mutmaßliche Mörder von Georgine Krüger soll in seiner Nachbarschaft weitere Mädchen belästigt haben. 2009 hätten sich zwei Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren bei der Polizei gemeldet. Demnach wurden sie von dem Beschuldigten verbal belästigt. Aufgrund des anzüglichen Hintergrundes der Äußerungen sei die Strafanzeige wegen Beleidigung an die für Sexualdelikte zuständige Abteilung LKA 13 weitergeleitet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Berlin mit. Drei Jahre zuvor war die damals 14-jährige Georgine verschwunden.

Die Fälle der beiden Mädchen wurden demnach auch an die Mordkommission weitergeleitet. Diese habe aber keine Ansätze für erfolgversprechende Ermittlungen im Zusammenhang mit Georgine gefunden. Offen bleibt weiter die Frage, warum die Polizei nach der Belästigung einer weiteren Frau im Jahr 2011 durch den mutmaßlichen Mörder von Georgine nicht aktiver wurde und einen Zusammenhang herstellte.