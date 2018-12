Fahrkartenkontrolleur attackiert und verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb)- Ein 24 Jahre alter Mitarbeiter der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) ist in Berlin-Spandau von drei Männern angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Fahrkartenkontrolleur am Dienstagabend am U-Bahnhof Altstadt Spandau den Fahrausweis eines Mannes kontrollieren. Dieser attackierte jedoch sofort den 24-Jährigen, schlug und beschimpfte ihn. Zwei Begleiter des Angreifers schlugen ebenfalls auf den BVG-Mitarbeiter ein. Anschließend ergriff das Trio die Flucht. Der 24-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.