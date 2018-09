Fahrgast geschlagen: Polizei sucht Unbekannten mit Fotos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera einen Mann, der einen Fahrgast in einer Tram verprügelt haben soll. Der Mann betrat am 5. Juni die Straßenbahn an der Station U-Bahnhof Tierpark, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er setzte sich und legte seine Beine auf den gegenüberliegenden Sitz. Ein 62-Jähriger sprach den Unbekannten darauf an und bat ihm, die Füße vom Sitz zu nehmen. Daraufhin rastete dieser den Angaben zufolge aus: Zuerst soll er den Fahrgast angeschrien, dann bespuckt und ihm anschließend mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. An der Haltestelle Am Tierpark/Alfred-Kowalke-Straße stieg der Gesuchte aus und flüchtete. Der 62-Jährige wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.