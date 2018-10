Fahrgast beschimpft BVG-Sicherheitsleute fremdenfeindlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Weil er mit seinem Fahrrad den Waggon wechseln sollte, hat ein Fahrgast in Berlin-Spandau die Beherrschung verloren. Der 47-Jährige beleidigte am Freitagabend am U-Bahnhof Altstadt Spandau zwei Sicherheitsbeamte fremdenfeindlich und zeigte einem weiteren den Mittelfinger, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auf Anweisung verließ der Mann zwar die Bahn, aus dem Bahnhofsgebäude mussten ihn allerdings Polizisten führen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Volksverhetzung.