Entsetzen über Bestechlichkeit in Kfz-Zulassungsstelle

Berlin (dpa/bb) - Die Senatsinnenverwaltung hat "mit Entsetzen" auf Bestechlichkeitsvorwürfe gegen einen Mitarbeiter einer Berliner Kfz-Zulassungsstelle reagiert. "Selbstverständlich dulden wir solch ein Verhalten von Mitarbeitern nicht", sagte Martin Pallgen, Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dass es zu Ermittlungen der Polizei gekommen sei, zeige aber auch, dass die Kontrollmechanismen in der Behörde funktionierten.

Die Polizei hatte am Mittwoch bei einer großangelegten Razzia unter anderem Räumlichkeiten einer der beiden Berliner Kfz-Zulassungsstellen durchsucht. Mindestens ein Behördenmitarbeiter werde der Bestechlichkeit verdächtigt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann soll seit Anfang des Jahres Zulassungsverfahren gegen Zahlung von jeweils bis zu 100 Euro unerlaubt beschleunigt haben. In seiner Kleidung fanden die Beamten am Mittwoch Bargeld in Höhe von 2500 Euro.