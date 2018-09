Einbruch über Baugerüst: Bewohner stirbt im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der in einem Kreuzberger Wohnhaus gefundene lebensgefährlich verletzte Mieter ist im Krankenhaus gestorben. Die bisherigen Ermittlungen der Mordkommission ergaben: Ein Einbrecher war am Donnerstag über ein Baugerüst in seine Wohnung in Berlin-Kreuzberg eingestiegen und dort kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit dem 54 Jahre alten Mieter. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Der Täter sei über das Treppenhaus auf die Alexandrinenstraße geflüchtet und dabei von Anwohnern gesehen worden. Er ist demnach etwa Mitte 30 Jahre alt. Welche Verletzungen das Opfer erlitt, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt.