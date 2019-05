Einbruch in Apotheke: Mann wird festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 29-Jähriger ist nach einem Einbruch in Berlin-Marzahn festgenommen worden. Er sei mutmaßlich in der Nacht zu Mittwoch in eine Apotheke in der Wörlitzer Straße eingebrochen und habe Geld gestohlen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Polizisten entdeckten den Mann mit den Einnahmen aus der Kasse im Treppenhaus des Gebäudes. In der Apotheke fanden die Beamten dann noch zurückgelassenes Einbruchswerkzeug, mit dem die Eingangstür zuvor gewaltsam geöffnet wurde. Die Ermittlungen dauern an.