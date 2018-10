Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eierwürfe von Halloween-Fans auf einen Bus haben am Mittwochabend in Berlin-Schöneberg die Polizei auf den Plan gerufen. Der Vorfall ereignete sich an der Bushaltestelle Goebenstraße. Wegen einer Böllerei ermittelt die Polizei zudem wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Sie nahm von mehreren jungen Leuten die Personalien auf. Stadtweit gab es vereinzelte weitere Halloween-Streiche, hieß es von der Polizei. Sie verliefen allerdings harmlos.