Berlin (dpa/bb) - Auf einer Videoüberwachungsanlage hat ein Ehepaar in Berlin-Karow am frühen Donnerstagmorgen beobachtet, wie das eigene Auto gestohlen wurde. Die alarmierten Polizisten stoppten kurz darauf in der Nähe einen auf die Beschreibung passenden SUV mit anderem Kennzeichen, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Beifahrersitz lagen demnach die Kennzeichen des gestohlenen Autos. Der 27-jährige mutmaßliche Dieb wurde festgenommen.