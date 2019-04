Drogenhandel im Internet: Dealer in Charlottenburg gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Kilogramm Heroin, 500 Gramm Kokain und zehn Ecstasy-Pillen haben Ermittler bei einem Mann in Berlin-Charlottenburg gefunden, der Drogen im Darknet verkauft haben soll. Sie seien am Dienstag in einer Wohnung am Heckerdamm entdeckt worden, teilten die Polizei und die Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. 600 leere Briefumschläge, eine vierstellige Bargeldsumme, ein Laptop und ein Handy wurden ebenfalls gefunden. Der 29-Jährige soll seit Januar Drogen über das Darknet, einem abgeschirmten Bereich im Internet, verkauft haben. Der mutmaßliche Dealer wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.