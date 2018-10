Drogendealer in Berlin-Friedrichshain festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 47 Jahre alter mutmaßlicher Drogendealer ist in Berlin-Friedrichshain festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen Zeugen auf den Mann aufmerksam gemacht haben. Bei der Kontrolle des 47-Jährigen am Montagnachmittag am Schleidenplatz in der Nähe des S-Bahnhofs Frankfurter Allee wurden abgepackte Drogen und Utensilien zum Drogenverkauf entdeckt. Daraufhin wurde die Wohnung des 47-Jährigen durchsucht. Dort stellte die Polizei weitere 18 Haschischplatten, Drogen und eine große Summe Bargeld sicher.