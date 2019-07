Drei Männer sollen Jungen zur Sexarbeit gezwungen haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Drei Männer sollen mehrere Jungen in Berlin zur Sexarbeit gezwungen haben. Die Verdächtigen im Alter von 21, 24 und 27 Jahren kamen in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte. Ihnen wird vorgeworfen, einen 16-Jährigen und zwei andere Jungen zur Prostitution gezwungen zu haben. Die drei Männer sind nach Darstellung der Staatsanwaltschaft Cousins des 16-Jährigen. Die Polizei durchsuchte auch eine Wohnung in Schöneberg und ein illegales Zeltlager auf einer Brache in Lichtenberg. Die Ermittlungen wurden im Herbst 2018 aufgenommen, nachdem es anonyme Hinweise auf die sexuelle Ausbeutung des 16 Jahre alten Jugendlichen gegeben hatte.