Dieb stiehlt schlafendem Fahrgast das Handy: Polizei warnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zivilpolizisten haben in einem Zug in Berlin-Spandau einen Dieb in flagranti erwischt. Die Beamten beobachteten den 38-Jährigen am Sonntagmorgen dabei, wie er einem schlafendem Fahrgast das Handy aus der Tasche zog. Als die Polizisten ihn durchsuchten, fanden sie das Telefon im Ärmel des Verdächtigen, wie ein Sprecher mitteilte. Auch eine Monatskarte, die ihm nicht gehörte, hatte er demnach bei sich. Der Mann wurde festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in einem Zug der Stadtbahn am Bahnhof Spandau. Die Polizei warnte davor, in der Bahn einzuschlafen. Es sei eine bekannte Masche, Schlafenden Handys und Geldbörsen zu stehlen.