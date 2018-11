Cannabisplantage bei Wohnungsdurchsuchung entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogendealer in Berlin-Steglitz ertappt und in der Folge eine Cannabisplantage entdeckt. Zunächst beobachten Zivilfahnder den Beschuldigten bei einer Drogenübergabe am Montagabend an der Ecke Körnerstraße und Feuerbachstraße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Während der Kontrolle stellten sie Bargeld und Rauschgift sicher. Zudem durchsuchten sie die Wohnung des 31-Jährigen im Stadtteil Schöneberg. Dabei stießen die Polizisten auf 70 Cannabispflanzen, Equipment für die Aufzucht, Kokain und Feuerwerkskörper. Gegen den Mann und seine 24-jährige Mitbewohnerin wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Sprengstoffgesetz ermittelt.