Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit Pflastersteinen haben Unbekannte in Berlin-Reinickendorf die Scheiben eines BVG-Busses zerstört. Die Linie 122 sei am Sonntagabend auf dem Senftenberger Ring gefahren, als der 62 Jahre alte Fahrer plötzlich laute Knallgeräusche gehört habe, teilte die Polizei am Montag mit. Im Inneren des Busses fand der Fahrer mehrere Pflastersteine. Die Fenster waren zerstört. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Bus musste aus dem Linienbetrieb genommen werden.