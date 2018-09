Bundespolizisten vollstrecken drei Haftbefehle in Schönefeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bundespolizisten haben am Flughafen Schönefeld einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann festgenommen. Der 36-Jährige war Mittwochfrüh gegen 2.00 Uhr zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Antalya erschienen. Bei seiner Überprüfung stellten Beamte fest, dass der Mann gesucht wird, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte das Amtsgericht Tiergarten den Mann in den Jahren 2013, 2014 und 2017 wegen Betäubungsmitteldelikten zu Freiheitsstrafen von insgesamt 35 Monaten verurteilt. Polizisten brachten den Festgenommenen zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von knapp 24 Monaten in eine Justizvollzugsanstalt.