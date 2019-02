Brandserie in Hausfluren: Vier Menschen verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Unbekannte haben in fünf Hausfluren in Berlin-Neu-Hohenschönhausen Feuer gelegt. Vier Menschen erlitten dadurch am Montagmorgen Verletzungen. Nach Angaben der Feuerwehr brannten in drei Hausfluren in der Vincent-Van-Gogh-Straße und zwei Hochhäusern in der Grevesmühlener Straße leere Kinderwagen. Vier Menschen kamen demnach mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus, darunter ein Kind. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben zeitweise mit 140 Kräften im Einsatz.