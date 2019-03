Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Feuer in einem Mietshaus in Berlin-Neukölln mit zwei Toten könnte durch Brandstiftung verursacht worden sein. Es gebe Indizien für eine gezielte Tat, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Flammen waren am Mittwochabend in einer Wohnung am Wildenbruchplatz ausgebrochen. Dort wurde auch der 81-jährige Mieter tot gefunden, eine 53-jährige Bewohnerin des Hauses starb laut Polizei später im Krankenhaus an einer Rauchgasvergiftung.