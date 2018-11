Böller, Steine, Eier: Mehrere Polizei-Einsätze zu Halloween

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mehr als 100 Kinder und Jugendliche haben in Berlin mit Aktionen zu Halloween für Polizeieinsätze gesorgt. 65 Beteiligte im Alter zwischen 10 und 16 Jahren wurden insgesamt kontrolliert. Eine große Gruppe steht im Verdacht, in Berlin-Schöneberg unter anderem eine Radfahrerin mit einem Böller beworfen zu haben. Er verfehlte die 64-Jährige am Mittwochabend nur knapp, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau erlitt einen Schock, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Aus der gleichen Gruppe heraus wurden in der Pallasstraße/Potsdamer Straße ein Bus der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) und weitere Fahrzeuge mit Eiern und Böllern beworfen. Außerdem warf in der Goebenstraße/Steinmetzstraße ein maskierter Unbekannter aus einer rund 40-köpfigen Gruppe heraus einen Brandsatz auf ein Polizeiauto. Die mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Flasche verfehlte den Wagen. Ein weiterer Brandsatz wurde in der Nähe gefunden. Verletzt wurde niemand. Beide Taten stünden in Zusammenhang, hieß es.

In Kreuzberg kam es zu weiteren Einsätzen: Insgesamt drei Busse der BVG wurden am Mittwochabend in der Urbanstraße mit Steinen beworfen. Die ersten beiden Busse hatten Fahrgäste an Bord und fuhren auf der Linie M41. Die Fahrzeuge wurden laut Polizei erheblich beschädigt, zwei Steine durchschlugen Scheiben. Alle Insassen blieben unverletzt.

Etwa eine Stunde später wurde der dritte Bus von 20 bis 25 Maskierten mit mehreren Steinen attackiert. Dabei gingen die Windschutz- und eine Seitenscheibe des Fahrzeugs zu Bruch. Der 52-jährige Busfahrer erlitt einen Schock. Fahrgäste waren zum Tatzeitpunkt nicht an Bord. Die Personalien von zwei 15-jährigen Jugendlichen, die vermutlich zu der Gruppe gehören, wurden überprüft. Ob sie auch die Steine geworfen haben, wird noch ermittelt.

Die Polizei twitterte die Einsätze unter den Überschriften "Halloween I" und "Halloween II" und schrieb dazu: "Warum wir mit unserer Bilanz nicht zufrieden sind."

Die Beamten stellten in Schöneberg Sturmhauben und Böller sicher, 85 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die nicht strafmündigen Kinder wurden nach der Kontrolle den Eltern übergeben, die Jugendlichen wieder entlassen. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. Schon an Silvester und Halloween 2017 haben Jugendliche in dem Stadtteil mit Feuerwerkskörpern auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen.