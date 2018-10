Bewaffnetes Duo raubt Geld und Zigaretten aus Tankstelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei mit einer Schusswaffe bewaffnete Maskierte haben aus einer Tankstelle in Berlin-Reinickendorf Geld und mehrere Stangen Zigaretten geraubt. Einen 17 Jahre alten Angestellten sperrte das Duo am späten Samstagabend am Hermsdorfer Damm in ein Hinterzimmer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mitarbeiter blieb demnach unverletzt. Er befreite sich, indem er eine Scheibe einschlug, und rief die Polizei.

Der 17-Jährige wollte den Angaben zufolge gerade abschließen, als die Täter zuschlugen. Sie bedrohten ihn mit der Schusswaffe. Verängstigt habe er dem Duo die Beute gegeben. Die Täter flüchteten unerkannt.