Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 29-Jähriger ist in Berlin-Hellersdorf von vier Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hielten die Täter den Mann am späten Mittwochabend an und schlugen ihn zunächst zu Boden. Dann forderten sie mit vorgehaltener Waffe Geld und entkamen anschließend unerkannt. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt.