Berlin (dpa/bb) - Zwei bewaffnete Räuber haben ein Wettbüro in Berlin-Buckow überfallen. Ein Angestellter zählte am Donnerstagabend gerade die Tageseinnahmen, als die Täter ihn plötzlich mit einer Schusswaffe und einem Messer bedrohten. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute auf die Johannisthaler Chaussee und tauchten in der Dunkelheit unter.