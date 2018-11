Betrunkener Radfahrer verletzt drei Polizisten leicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein betrunkener 38-jähriger Radfahrer hat in Berlin-Kreuzberg ein Taxi beschädigt, ist geflohen und hat anschließend drei Polizisten verletzt. Die Beamten waren am Freitagabend von dem Taxifahrer gerufen worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er gab an, der 38-Jährige sei ihm an der Schillingbrücke gegen die offenstehende Beifahrertür gefahren und habe so einen Schaden verursacht. Der Mann sei dabei gestürzt, habe sich dann aber schnell vom Unfallort entfernt. Der Taxifahrer sei ihm bis zu einem Grundstück in der Köpenicker Straße gefolgt.

In diesem Moment seien Polizisten erschienen, die den Flüchtigen aufforderten, ihnen zu folgen. Da der 38-Jährige sich weigerte, führten sie ihn gegen seinen Willen vom Grundstück. Dabei trat und schlug der Mann um sich, wobei zwei Polizisten leicht verletzt wurden. Ein 28-Jähriger versuchte, den Festgenommenen zu befreien, woraufhin er ebenfalls festgenommen wurde.

Auf dem Weg in eine Gefangenensammelstelle schlug und trat der 38-Jährige weiterhin um sich und verletzte einen Polizisten an der Lippe. Der festgenommene 28-Jährige wurde nach Feststellung seiner Personalien entlassen. Gegen die beiden wird wegen Verkehrsunfallflucht, Körperverletzung, Widerstands, tätlichen Angriffs und versuchter Gefangenenbefreiung ermittelt.