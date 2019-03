Betrunkener Mann nach Streit in Bordell schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein betrunkener Mann ist bei einer Auseinandersetzung in einem Bordell in Berlin-Pankow schwer verletzt worden. Der 35-Jährige soll einer Angestellten ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwei Mitarbeiter des Bordells in der Mühlenstraße setzten nach dem Vorfall am Freitagabend demnach Pfefferspray gegen den Mann ein und schlugen ihn mit einem Stuhlbein. Der verletzte Mann floh in eine nahe gelegene Tankstelle. Wegen der Schwere seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 35-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt, gegen die Mitarbeiter des Bordells wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.