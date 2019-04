Betrunkener Mann mit Waffe am Ostbahnhof gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein bewaffneter und stark betrunkener Berliner ist am Ostbahnhof festgenommen worden. Beamte stellten bei dem 47-Jährigen am Mittwochabend eine sogenannte Federdruckwaffe mit Munition sicher, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Ein Zeuge hatte den Mann mit der Waffe zuvor in einer S-Bahn beobachtet. Warum er sie dabei hatte, sei noch nicht klar, hieß es. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 2,92 Promille.

Grundsätzlich könnten mit der pistolenähnlichen Waffe erhebliche Verletzungen verursacht werden, erklärte ein Bundespolizei-Sprecher. Ab 18 Jahren könne man diese Art von Waffe kaufen. Für das Mitführen in der Öffentlichkeit sei allerdings ein Waffenschein nötig. Diesen hatte der 47-Jährige nicht. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.