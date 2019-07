Betrunkener attackiert Fahrer eines Rettungswagens

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Weil er seine schwangere Freundin nicht im Rettungswagen ins Krankenhaus begleiten durfte, hat ein Betrunkener in Berlin-Weißensee den Fahrer des Wagens attackiert. Der Fahrer, ein 31-Jähriger, trug bei der Attacke in der Nacht zu Sonntag in der Rennbahnstraße leichte Verletzungen an Kopf und Armen davon, wie die Polizei mitteilte. Der 36 Jahre alte mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Bei ihm wurden 2,4 Promille Atemalkohol gemessen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann die Rettungskräfte gerufen, nachdem er seine schwangere Freundin bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden hatte. Er wollte die Frau auf der Fahrt begleiten. Doch der Fahrer lehnte dies ab. Es kam zum Streit.

Der 36-Jährige soll den Fahrer zunächst beleidigt und bespuckt haben. Auch sei er an dem Wagen hochgeklettert, habe durch das Fenster gegriffen und versucht, den Fahrer aus dem Fenster zu zerren. Der Fahrer sei daraufhin ausgestiegen, dann soll es zur Schlägerei gekommen sein.