Betrunkene prügeln und treten 49-Jährigen nach Flirtversuch

Berlin (dpa/bb) - Zwei betrunkene Männer haben am Pfingstmontag einen 49-Jährigen am Bahnhof Lichtenberg angegriffen und verletzt. Die 27- und 29-jährigen Angreifer schlugen ihr Opfer gegen 21.30 Uhr mehrmals ins Gesicht und traten auf den am Boden liegenden Mann ein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Laut Zeugenaussagen griffen die beiden Männer den 49-Jährigen an, nachdem er ihre Begleiterin angeflirtet haben soll.

Zivilfahnder beobachteten den Angriff vor dem Haupteingang des Bahnhofs und nahmen die Männer fest. Ein Alkoholtest zeigte bei den Angreifern 1,84 und 2,63 Promille an. Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Immer wieder kommt es am Bahnhof Lichtenberg zu Gewalttaten. In der vergangenen Woche haben sechs Jugendliche einen Mann mit einem Gürtel geschlagen und getreten. Mitte Mai bespuckten und schlugen zwei Männer einen Lokführer.