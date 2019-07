Betender wird angegriffen und mit Mülltüten beworfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein betender Mann ist in Spandau geschlagen, beleidigt und mit Mülltüten beworfen worden. Der 38-Jährige hatte seinen Gebetsteppich auf einem Bürgersteig ausgebreitet, als ein Unbekannter ihn rassistisch beleidigte und angriff, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Opfer wehrte sich mit einem Fahrradschloss, der Angreifer flüchtete daraufhin unerkannt. Eine Anwohnerin der Seegefelder Straße beteiligte sich am Dienstagabend an dem Angriff und warf gefüllte Mülltüten auf den Mann und beleidigte ihn. Der Polizeiliche Staatsschutz hat nun die Ermittlungen übernommen.