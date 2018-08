Autoknacker erwischt und festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat zwei 23 und 33 Jahre alte Männer in Berlin-Charlottenburg beim Autodiebstahl erwischt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, hatten die Diebe am späten Montagabend ein parkendes Auto am Saatwinkler Damm auffällig aufgebrochen und mitgenommen. Einer der Diebe ergriff mit dem gestohlenen Fahrzeug die Flucht, der andere fuhr mit einem mitgebrachten Auto davon. Der 23-Jährige wurde von den Beamten am Britzer Damm angehalten und festgenommen, der 33-jährige Autodieb in der Stubenrauchstraße. Beide Autos wurden sichergestellt, die Autodiebe der Kriminalpolizei übergeben.