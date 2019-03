Autofahrer und Beifahrer schlagen auf Fußgänger ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Autofahrer und dessen Beifahrer haben in Berlin-Lichtenberg zwei Fußgänger mit Tritten und Schlägen angegriffen. Ein 36-Jähriger habe am Mittwoch eine Straße im Fennpfuhl überqueren wollen und dabei den Transporter der beiden Männer übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Auto habe stark bremsen müssen, daraufhin seien der Fahrer und der Beifahrer laut Zeugen ausgestiegen und hätten den Mann getreten und geschlagen. Er erlitt Kopfverletzungen. Ein 32-jähriger Begleiter wollte ihm helfen, wurde aber ebenfalls angegriffen und erlitt Verletzungen im Gesicht. Die Täter flüchteten mit dem Transporter, bevor die Polizei eintraf.