Autofahrer fährt betrunken mit 160 Stundenkilometern

Berlin (dpa/bb) - Mit 160 Stundenkilometern ist ein betrunkener Autofahrer auf einer Berliner Autobahn unterwegs gewesen. Eine Zivilstreife wurde in der Nacht zum Donnerstag auf den Mann aufmerksam, weil er auf der A115 60 Kilometer pro Stunde zu schnell fuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hielten den 59 Jahre alten Fahrer am Rasthof Avus an und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille fest. Allein wegen des Geschwindigkeitsverstoßes drohen ihm nach Polizeiangaben ein Bußgeld von 660 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie eine dreimonatige Führerscheinsperre.